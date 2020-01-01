خلال يناير..الاحتلال يعتقل 496 مواطن بالأراضي الفلسطينية

رام الله / سما /

قالت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 496 مواطناً ومواطنة خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقالت المؤسسات، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال اعتقلت 496 مواطنا ومواطنة من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بينهم 67 طفلاً، و16 امرأة.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال اعتقلت 245 مواطناً من مدينة القدس، و30 مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و70 مواطناً من محافظة الخليل، و43 مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 32 مواطناً.

في حين اعتقلت 14 مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم 10 مواطنين، و21مواطناً من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت 10 مواطنين، ومواطنا واحدا من محافظة سلفيت، و11مواطناً من محافظة أريحا والأغوار، بالإضافة إلى 9 مواطنين من غزة.



وأشارت إلى أنه وبتلك الاعتقالات بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قرابة 5000، منهم 42 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 200 طفل، والمعتقلين الإداريين قرابة 450، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 96 أمرا إداريا، بينهم 32 أمرا جديدا و64 تجديدا لأوامر صدرت سابقاً.