معتقل منذ 19 عاماً.. الاحتلال يواصل عزل الأسير محمود عطا الله بظروف سيئة

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال تواصل عزل الأسير محمود عطا الله من مدينة نابلس، بظروف سيئة.

وبينت الهيئة أن الأسير عطا الله يقبع حالياً داخل زنازين عزل "إيلا" بأوضاع اعتقالية صعبة، حيث هناك تفتيشات يومية لزنزانته واستفزاز دائم من قبل السجانين، ويُسمح له بفورة لمدة ساعة فقط وداخل ساحة صغيرة جداً.

يذكر بأن الأسير عطا الله معتقل منذ 19 عاماً، ويعاني من جرثومة في المعدة منذ سنوات عدة وبحاجة ماسة لعلاج دائم ومنتظم لكن عيادة المعتقل لا تكترث لحالته، حيث تنقل بين العديد من أقسام العزل في السجون كعزل هداريم، وجلبوع، وعسقلان، وريمون، واوهلي كيدار ومؤخراً عزل "ايلا".