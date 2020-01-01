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غزة: وقفة نسوية ضد صفقة القرن

الإثنين 10 فبراير 2020 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: وقفة نسوية ضد صفقة القرن


غزة / سما/

نظمت مؤسسات وفعاليات نسوية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، وقفة نسوية رفضا للخطة الأميركية المسماة "صفقة القرن".

ورفعت النساء المشاركات في الوقفة بساحة الجندي المجهول، شعارات تؤكد رفض الصفقة وضرورة إنهاء الاحتلال، وتمسك الفلسطينيين بحقهم في أرضهم وعودة اللاجئين وتقرير المصير، وبالقدس عاصمة أبدية لفلسطين.

وقالت زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، إن هذه الوقفة من الحركة النسوية بكافة أطيافها تأتي للتأكيد على رفض هذه الصفقة التي أعلن عنها دونالد ترمب الرئيس الأميركي، وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال.

وأكدت في حديث لـ "القدس" خلال مشاركتها في الوقفة، على رفض أي مشاريع تهدف لتصفية القضية الوطنية، مطالبةً كل الدول التي أيدت هذه الصفقة بالتراجع عن مواقفها، ورفض هذه الصفقة التي تمثل صفعة لكل من قبل بها، واصطف متخاذلا مع الاحتلال في الاعتداء على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

ووجهت رسالة لكل من وقف مع الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي بهذه الصفقة، قائلةً "لا تتوقعوا أن يحميكم ترامب والصهاينة، وسيأتيكم الدور في حال استمريتم في مواقفكم المتخاذلة".

ولفتت إلى أن غزة والضفة الغربية والشتات، وقفوا جميعا صفا واحدا ضد هذا المشروع الذي يهدف لتصفية القضية.

#غزة #صفقة القرن

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