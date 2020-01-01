حماس تدعو شعوب الأمة لمزيد من المساندة والرفض لصفقة القرن

غزة / سما /

دعت حركة حماس، اليوم الاثنين، شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى خروج أوسع وتضامن أكبر وتشكيل حالة إسناد لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة صفقة القرن.

ووجه عبد اللطيف القانوع الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، التحية إلى "كل الأصوات الحرة" التي خرجت في مختلف الدول لإسناد الشعب الفلسطيني والتضامن معه.

وأشار إلى المسيرات التي خرجت رفضا للصفقة بمدينة الرباط في المغرب، ومدينة ديار بكر في تركيا، معتبرا أن ذلك يعكس النبض الأصيل للشعوب الحرة الرافض لكل محاولات التطبيع مع الاحتلال ومحاولات تصفية قضية شعبنا‏".