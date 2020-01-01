المفتي العام يشيد بمواقف الدول العربية والإسلامية للتصدي بصفقة القرن

القدس المحتلة / سما /

أشاد الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك، بالدعم الذي تقدمه الدول العربية والإسلامية والدولية، على مستوى الحكومات، أو الشعوب لدعم صمود الشعب الفلسطيني في المجالات جميعها.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من السفراء العرب لدى دولة فلسطين، وهم محمد الحمزاوي سفير المملكة المغربية، والسفير عصام عاشور سفير جمهورية مصر العربية، والسفير محمد أبو وندي سفير المملكة الاردنية الهاشمية، والسفير الحبيب بن فرح سفير الجمهورية التونسية.

وأطلع الشيخ حسين السفراء على الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، حيث الاعتقالات والمضايقات المتواصلة، وسياسة الإبعاد الممنهجة ضد العاملين في المسجد ورواده.

وبحث مع السفراء سبل مواجهة صفعة العصر، وخطرها، وتداعياتها على القضية الفلسطينية برمتها، حاثا العرب والمسلمين على القيام بمسؤولياتهم الدينية والوطنية والتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، للوصول إلى نيل أمانيه في الحرية والاستقلال.

من جانب آخر، أكد السفراء على أن حكومات وشعوب دولهم تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ويبذلون الجهود الحثيثة على مختلف المستويات لدعمه، وبخاصة القدس وأهلها، مشيرين إلى عمق الروابط التاريخية بين الشعوب العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني.

ورافق الشيخ حسين في هذه اللقاءات الشيخ محمد سعيد صلاح مفتي قوى الأمن الفلسطينية والأستاذ مصطفى أعرج مدير عام مكتبه.