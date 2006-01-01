وكالات / سما /

الإجابة عن السؤال عن أرخص الدول الأوروبية للتسوق، تشمل لائحة من الوجهات التي ترضي هوس عشَّاق التسوق، ولا سيّما متتبعي موضة الأزياء.

أرخص الدول الأوروبية للتسوق

صوفيا

صوفيا، هي مدينة جذَّابة ذات تاريخ مميّز، تؤمّن فرص التسوّق الرخيص، مُقارنة بدول أوروبيّة أخرى، وذلك في أمكنة تعرض الملابس العصريَّة وملابس المُصمّمين، بالإضافة إلى الهدايا التذكاريَّة والكتب... بأسعار معقولة. في الآتي، لمحةٌ عن مراكز التسوق في صوفيا:

• "مول أوف صوفيا": يُعرف هذا المركز بأنَّه واحد من أسواق البيع بالتجزئة الرائدة؛ كان افتُتح في سنة 2006، وهو يحتوي على 130 تاجر تجزئة، مع بعض من المجموعات الحصريّة من العلامات التجارية العالميَّة، والمحليَّة (البلغاريّة).

• "سيرديكا سنتر": يقع مركز "سيرديكا" في الجزء المركزي من صوفيا، وهو يُلبِّي احتياجات المحليين، وكذلك السائحين، إذ يعرض مجموعةً مُنوَّعةً من المنتجات العالميَّة. ويضمُّ 210 محلات تجاريّة تعرض منتجات ذات جودة، وبأسعار معقولة.

كراكوف

تكتسب كراكوف شعبيَّة كبيرة؛ لكونها تعد بقضاء إجازة ممتعة، في وجهة أوروبيَّة جذَّابة. هناك، سيتمتَّع هواة التاريخ، وأيضًا محبُّو التسوق، إذ تضمُّ كراكوف مجموعةً من أماكن التسوّق، لا سيّما محلات بيع التحف، والملابس العتيقة، والخيّاطين، وصانعي الأحذية. ومن مراكز التسوّق الشهيرة في مدينة كراكوف القديمة، هناك Galeria Krakowska المثير للإعجاب، الذي يحضن أكثر من 270 علامة تجاريّة ومتجرًا. من جهة ثانية، يمكن أيضًا الاطلاع على متاجر أزياء المصمّمين، والاستراحة في أحد المطاعم العديدة الموجودة في المركز التجاري. أمَّا Galeria Kazimierz فيقرب من ضفاف نهر Vistula، وهو موطن لأكثر من 130 متجرًا.

أثينا

العاصمة اليونانية، هي مكان مثالي لقضاء الإجازة، لاعتدال مناخها، وتوافر مراكز الإقامة بأسعار معقولة، فضلًا عن التسوّق الرخيص، من دون الإغفال عن المطبخ اللذيذ. في وسط أثينا، تتعدَّد المحلّات التجاريّة التي تلبّي الميزانيّات كافة، والمحلات التي تقدم صفقات رائعة. وفي إطار التسوّق، تُعرف منطقة Monastiraki المرصوفة بالحصى، والخاصَّة بالمشاة، أنَّها سوق مفضَّلة للسلع الرخيصة والمستعملة في أثينا، وهي تستحقّ الزيارة، وغالبًا ما تكون مليئة بالمتسوّقين في الصيف. هناك، سيجد السائح نفسه محاطًا بعدد لا حصر له من البائعين الذين يبيعون أي شيء: الملابس والأحذية والمجوهرات والخرز والمعدات الرياضية والتحف والكتب المستعملة والفينيل والأطعمة والأعشاب الغريبة والمنتجات الجلدية المصنوعة يدويًّا والأدوات الموسيقية.