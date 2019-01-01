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جاكي شان يرصد مكافأة مالية لمن يصنع لقاحا لكورونا

الإثنين 10 فبراير 2020 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
جاكي شان يرصد مكافأة مالية لمن يصنع لقاحا لكورونا


وكالات / سما /

رصد الممثل الصيني جاكي شان مكافأة بمليون يوان صيني (143 ألف دولار) لمن يصنع لقاحا ضد فيروس كورونا الذي يجتاح بلاده منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 وأودى بحياة مئات الأشخاص .

وكشف النجم البالغ 65 سنة -في تدوينة على موقع ويبو- أنه سيبذل كل جهوده لمساعدة المصابين بالفيروس، وقال إنه يتطلع إلى أن يرى الشوارع تعج بالناس وأن يفارقوا الأحزان التي ألمت بهم بسبب المرض وأن يتمتعوا بالحياة.

وشدد على أهمية البحوث العلمية والتكنولوجية في تجاوز الفيروس، وقال إن العديد من الناس يشاركونه الرأي في ضرورة البحث عن إمكانية صنع دواء لفيروس كورونا في أقرب وقت ممكن.

#جاكي شان #فيروس كورونا

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