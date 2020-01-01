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حماس: الحكم على الشيخ صلاح عملية انتقامية

الإثنين 10 فبراير 2020 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الحكم على الشيخ صلاح عملية انتقامية


غزة / سما /

 اعتبرت حركة حماس، أن الحكم على الشيخ رائد صلاح بالسجن 28 شهراً، بأنه عملية انتقامية ضد المدافعين عن المسجد الأقصى وهوية القدس الفلسطينية العربية".

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، اليوم الإثنين، إن هذه الأحكام الظالمة وكل اجراءات تهويد المدينة لن تغير من حقائق التاريخ التي تؤكد على الدوام أن القدس كانت وستبقى لأمتنا، وأن المحتل طارئ، لن يطول وجوده".

وأضاف "شعبنا الفلسطيني في القدس سيدافع عن مدينته المقدسة بكل ما يملك، ولن تكسر عزيمتهم الاعتقالات، أو الأحكام الظالمة التي تصدرها محاكم الاحتلال".


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