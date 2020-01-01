الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، 16 مواطناً من الضفة بينهم فتية، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، وعمليات تخريب داخل المنازل، والاستيلاء على أموال أسرى محررين في القدس.

وبين نادي الأسير أن 6 مواطنين جرى اعتقالهم من سلوان والطور والبلدة القديمة في القدس بينهم ثلاثة فتية، وهم: محمد الرازم (16 عاماً)، وأكرم عفانة (16 عاماً)، وإبراهيم غيث (16 عاماً)، بالإضافة إلى منتصر أبو غنام، ومحمد أبو جمعة، وصلاح الرازم.

ومن قلقيلية اعتقل الاحتلال المواطنين عقيد قشمر (32 عاماً)، وهو أسير سابق قضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، وبراء إياد حماد (22 عاماً)، كما اعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل وهم: جمال النطاح من بلدة إذنا، ومحمد كامل الشروف من بلدة نوبا، وعائد حازم الهيموني.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ساجد عبد اللطيف مليطات من بلدة بيت فوريك بمحافظة نابلس، وهو أسير سابق.

ومن مخيم العزة في بيت لحم، اعتقلت أيمن نواب القيسي (20 عاماً)، بينما تم اعتقال عبد اللطيف ملحم (33 عاماً) من مخيم طولكرم، وعلي محمد كميل، وهاني ماهر شرف، من جنين.

يُشار إلى أن قوة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت يوم أمس ثلاثة أشقاء من عائلة رشيد في رام الله، وأفرجت عن اثنين منهم لاحقاً.