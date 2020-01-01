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سامسونغ تفاجئ الجميع.. وتكشف عن الهاتف "المربع"

الإثنين 10 فبراير 2020 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سامسونغ تفاجئ الجميع.. وتكشف عن الهاتف "المربع"


وكالات / سما /

كشفت شركة سامسونغ، التي تعد أكبر شركات صناعة الهواتف المحمولة في العالم، عن هاتف جديد مربع الشكل، قابل للطي، خلال إعلان تلفزيوني مفاجئ تم بثه خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار ، فجر الاثنين.

وعلى الرغم من عرض لقطات كثيرة لهذا الهاتف الذي ظهر بلونين على الأقل، هما الأرجواني والأسود، لم تتوافر تفاصيل أخرى تذكر.

وظهر الهاتف المربع " غالاكسي زد فليب" في الإعلان بحجم صغير، قد يساوي حجم راحة اليد، كما أظهر قابلية سلسة للطي والفتح، لتتكون شاشة كاملة.

وسيتيح الهاتف خاصية معرفة الشخص المتصل، والإجابة على الاتصال، من دون الحاجة لفتح الهاتف، وفقا لمقاطع من إعلان سامسونغ الاثنين.

ولكن من المتوقع أن يكون هذا الهاتف أقل سعرا من الهاتف "غالاكسي فولد"، الذي يبلغ 1980 دولارا، والذي يفتح ككتاب وتم طرحه في سبتمبر، بعد تأخره عدة أشهر لظهور مشكلات في شاشته.

وقال توم كانغ، المحلل في شركة كاونتر بوينت للأبحاث إن "الهاتف الجديد غالاكسي زد فليب القابل للطي سيكون له أثر كبير على ماركة سامسونغ ويساعدها على تحسين المنافسة مع موديلات أبل الغالية الثمن".

وأضاف أن سامسونغ أخذت زمام المبادرة في مجال التليفونات القابلة للطي، في وقت بدا فيه أن شركات صينية منافسة تستعد لاقتحام تلك السوق الناشئة.

#سامسونغ #الهاتف

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