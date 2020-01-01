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اصابات بالاختناق خلال مواجهات في مخيم العروب

الإثنين 10 فبراير 2020 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

أصيب عدد من المواطنين اليوم الاثنين، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع خلال مواجهات شهدها مخيم العروب شمال الخليل.

وذكرت مصادر اعلامية، إن مواجهات اندلعت على مدخل المخيم أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى الى اصابة عدد منهم بحالات اختناق وعولجوا ميدانيا.

على صعيد آخر، سلمت قوات الاحتلال، الأسير المحرر يونس عودة حمدان الحروب (40 عاما) من بلدة خاراس شمال غرب الخليل، بلاغا لمراجعة مخابراتها في معسكر توقيف "عتصيون" شمال الخليل.

#مخيم العروب

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