كاكا: ميسي يستطيع اللعب في الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

أعرب ريكاردو كاكا نجم منتخب البرازيل وفريق ريال مدريد الإسباني الأسبق عن اعتقاده بأن ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين قد يرحل عن البرسا، مشيراً إلى أن البرغوث لن يجد صعوبات في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لما يتمتع به من موهبة فريدة من نوعها.

يأتي هذا في إطار تصريح إيمانويل بوتي نجم برشلونة ومنتخب فرنسا المتقاعد بأن صاحب الكرات الذهبية الست سوف يعاني في حال انتقل للعب في البريميرليج، عكس كريستيانو رونالدو !.

وجذب ميسي الأضواء في الفترة الأخيرة بعد تعليقه على تصريح المدير الرياضي للنادي الكتلوني، إريك أبيدال والذي انتقد فيه سلوك اللاعبين تحت قيادة المدير الفني الإسباني إرنستو فالفيردي.

نجم ميلان الأسبق قال في تصريحات إلى سكاي سبورتس نيوز “أعتقد أنها لن تكون مشكلة بالنسبة لميسي، اللعب في الدوري الإنجليزي، أو في واحد من أندية القمة الثلاثة في أفضل 3 دوريات في العالم، سيكون هذا شيئاً جيداً بالنسبة له”.

وأضاف “ولكن هذا يعتمد بالطبع على ما يريده لمسيرته. من الصعب رؤيته يلعب لنادٍ آخر ولكن قد يقول لنفسه “لا بأس، حان الوقت للتغيير وسوف أذهب لأخوض تجربة أخرى وسأكون أفضل لاعب في العالم مع فريق آخر””.