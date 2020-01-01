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البايرن يخطط لتدمير مثلث ليفربول الناري

الإثنين 10 فبراير 2020 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البايرن يخطط لتدمير مثلث ليفربول الناري


وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي بريطاني، عن رغبة نادي بايرن ميونخ الألماني، في التعاقد مع مهاجم ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "ميرور"، أن بايرن ميونخ يريد ضم روبيرتو فيرمينو من ليفربول وليروي ساني من مانشستر سيتي، حيث يتطلع النادي البافاري لبناء خط هجوم قادر على الهيمنة محليًا وأوروبيًا.

وأضافت أن البايرن ينظر إلى فيرمينو وساني على أنهما الشريكان المثاليان للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم البافاري الأساسي.

ولفتت الصحيفة إلى أن بايرن مستعد للتقدم بعرض لشراء مهاجم الريدز، مشيرة إلى أن قيمة العرض قد تصل إلى 75 مليون جنيه إسترليني.

وختمت بأن ليفربول ارتبط بتحرك نحو تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، ويرى النادي البافاري أن هذه فرصة مثالية أمامه لضم فيرمينو.

ويمتلك المهاجم البرازيلي (28 عامًا)، خبرة اللعب في الدوري الألماني بعدما قضى 4 مواسم ونصف الموسم في هوفنهايم.

#بايرن ميونخ #ليفربول

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