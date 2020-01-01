نتائج الانتخابات البرلمانية في أذربيجان تعلن اليوم وسط توقعات بان يحصد الحزب الحاكم اغلبية المقاعد

باكو – من د. جمال المجايدة :

من المتوقع ان تعلن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في أذربيجان مساء اليوم فيما شهدت عملية الانتخابات اقبالا كبيرا طوال يوم امس

ورغم انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر وهطول الثلج إلا أن الناخبين ويصل عددهم الى اكثر من خمسة ملايين مواطن توجهوا للأدلاء بأصواتهم.

بلغ صناديق الاقتراع في 5442 مركزا تتبع 125 دائرة انتخابية لاختيار ممثليهم في البرلمان الأذربيجاني .

وتوجه المراسلون الصحفيون إلى مراقبة اللجان الانتخابية التي شهدت نزاهة وشفافية حيث تمر عملية الانتخاب بعدة مراحل باستخدام أجهزة حديثة تكشف إذا ماكان قد سبق له الإدلاء بالتصويت ثم مطابقة اسمه في كشوف اللجان والتوقيع أمام اسمه ثم التصويت خلف ستار لاختيار نائب في كل دائرة .

وقد زرنا عدة لجان وشاهدت العملية الانتخابية تجري بسلاسة ويسر دون أية مشاكل وتراوحت إعداد الناخبين في كل لجنة ما بين ألف ومائتين إلى ألف وتسعمائة ناخب

من جانبه اكد مساعد الرئيس الأذربيجاني، الدكتور حكمت حاجييف، أن بلاده تراهن على البرلمان الجديد الذي سينتخبه الشعب لمواكبة المتطلبات التشريعية لمرحلة البناء والنهضة الجديدة.

وحسب معلومات رسمية فان 5 ملايين و329 ألفاً و461 ناخباً توجهوا إلى مراكز التصويت الموزعة على 5 آلاف و573 مركز اقتراع في 7 أقاليم لاختيار نوابهم الجدد في البرلمان

وتنافس في الانتخابات نحو 1374 مرشحاً لاختيار 125 نائباً لشغل مقاعد المجلس الوطني للبلاد التي تنتهج منذ استقلالها في 18 أكتوبر عام 1991، خاصة بعد اعتماد الزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف تلبية لنداء الوطن، سياسة الإصلاحات الديمقراطية والسياسية التي يواصلها الرئيس إلهام علييف، بكل نجاح

ويتوقع الشارع الأذري أن يحصل الحزب الحاكم (أذربيجان الجديدة) على أكبر عدد من المقاعد نظرا للثقة الكبيرة التي يحظى بها لدى المواطنين نتيجة الإنجازات الملموسة التي حققها سواء في الجانب السياسي .

ولضمان شـــــفافية ونزاهة العملية الانتخابية فقد منح 89676 شخصاً من مختلف الجهات حق مراقبة عمل لجان الانتخابات في يوم الانتخابات الإلكتروني، بحيث تم اعتماد 883 مراقباً دولياً (58 مواطناً من 59 منظمة دولية) و 77790 مراقباً محلياَ، ويوجد أيضاً 35152 مراقبا من 24 حزباً سياسياً و 2737 مراقباً من 21 منظمة غير حكومية بين المراقبين المحليين.

كما انضم 199 ممثلاً عن 132 من وسائل الإعلام الأجنبية أيضًا إلى مراقبة الانتخابات. ومثل الأحزاب السياسية 7690 عضواً يتمتعون بحقوق استشارية داخل اللجان الانتخابية، وفي الوقت نفسه شارك 989 ممثلاً مفوضًا و 2125 وكيلًا للأحزاب السياسية والمرشحين في الانتخابات.

وقد تم تثبيت كاميرات الويب في 1000 مركز اقتراع تغطي كامــل أراضي البلاد على أن يسمح لمستخدمي الإنترنت بمراقبة جميع العمليات بشكل مستقل وبــــدون توقف عبر موقع CEC دون الحاجة إلى أي تسجيل.

ولم تنس الدولة توفير سبل الرعاية والراحة لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تمكينهم من المشاركة في الانتخابات، حيث تم تجهيز 1389 مركز اقتراع بسلالم مخصصة لتسهيل حركتهم، بالإضافــــة إلـى طبـــــاعة عـدد من أوراق الاقتراع بطريقة برايل لتمكين المعاقين بصرياً من التصويت باستقلالية تامة .