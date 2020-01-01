حماس تدعو لتشكيل حالة إسناد عربية إسلامية بمواجهة "صفقة القرن"

غزة / سما /

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شعوب الأمة إلى خروج أوسع وتضامن أكبر، وتشكيل حالة إسناد عربية وإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة "صفقة القرن".

وحيت الحركة على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع كل الأصوات الحرة التي خرجت في مختلف الدول لإسناد شعبنا والتضامن معه، والتي كان آخرها مسيرات الرفض لـ"صفقة القرن" التصفوية بمدينة الرباط في المغرب، ومدينة ديار بكر في تركيا.

وقالت إن هذا ما يعكس النبض الأصيل للشعوب الحرة الرافض لكل محاولات التطبيع مع الاحتلال ومحاولات تصفية قضية الشعب الفلسطيني‏.