الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: جمال النطاح من بلدة اذنا، وعائد حازم الهيموني من مدينة الخليل، ومحمد كامل سليم الشروف من بلدة نوبا، عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.