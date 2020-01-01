  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من الخليل

الإثنين 10 فبراير 2020 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: جمال النطاح من بلدة اذنا، وعائد حازم الهيموني من مدينة الخليل، ومحمد كامل سليم الشروف من بلدة نوبا، عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يعلن الاستعداد لشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة

بالاسماء.. تنقلات جديدة في جهاز الأمن الوقائي

الدولة الفلسطينية تشعل الخلاف والصراخ باجتماع حكومة الاحتلال.. ونتنياهو: الأميركيون لا يطالبون بموافقتنا!

تحرش واغتصاب.. بالصور: اعتقال حاخام إسرائيلي احتال على مرضى السرطان بالقدس

مصادر عبرية تكشف عن سبب الانفجارات في مستوطنات غلاف غزة

غزة: وفاة مواطن وإصابة زوجته اختناقًا بغاز التدفئة

حمد بن جاسم يعلق على "صفقة القرن" ويتوقع اتفاقية جديدة

الأخبار الرئيسية

غالنت

وزير إسرائيلي:"عندما أقول شيئا عن حماس أقترح على الجميع أخذ الامر بجدية و سنصل إلى حملة عسكرية"

وصول الوفد الأمني المصري إلى غزة

خبير إسرائيلي : هجمات الضفة فردية لكنها قد تخرج عن السيطرة

صحيفة عبرية : الوفد المصري يصل غزة لنقل رسالة اسرائيلية لحماس

قصف

طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة