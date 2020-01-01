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وزير إسرائيلي:"عندما أقول شيئا عن حماس أقترح على الجميع أخذ الامر بجدية و سنصل إلى حملة عسكرية"

الإثنين 10 فبراير 2020 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي:"عندما أقول شيئا عن حماس أقترح على الجميع أخذ الامر بجدية و سنصل إلى حملة عسكرية"


القدس المحتلة / سما /

واصل الوزير الاسرائيلي وعضو الكابينت يوآف غلانت هجومه على وزير الحرب نفتالي بينيت بسبب سياسته في التعامل مع حماس بغزة. 

وقال غالانت :" نحتاج إلى وقف الوضع الذي يسقط فيه صاروخ على "دولة إسرائيل"، إنه موقف لا يمكن الموافقة عليه ولا يمكن قبوله، ويجب أن نضع حدا لذلك.

وخاطب بينت قائلا :" لا تأتي وتقول لي حكم البالون كحكم الصاروخ، وبعد يوم يتضح غير ذلك، عندما تكون وزيرا للدفاع وتقول ذلك هذا يضر بردع "دولة إسرائيل"، آمل أن يتعلم الأمر.

وتابع"عندما أقول شيئا عن حماس أقترح على الجميع أخذ الامر بجدية، سنصل إلى حملة عسكرية ونحدد الظروف والتوقيت، وسيكون ذلك بالفعل وليس الكلام.


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