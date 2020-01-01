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تخصيص 35 مليون شيكل لتعزيز الملاجئ في عسقلان

الإثنين 10 فبراير 2020 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تخصيص 35 مليون شيكل لتعزيز الملاجئ في عسقلان


القدس المحتلة / سما /

وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستثمار حوالي 35 شيكل جديد للمكونات الأمنية والمدنية في عسقلان.
 
وذكر موقع القناة 7 العبرية أن قرار الحكومة بتخصيص الميزانية لتغطية نفقات المدينة المتكبدة نتيجة للحوادث الأمنية، بالإضافة إلى التجديد الفوري لـ 60 مأوى عام في عسقلان، وتطوير وتوسيع مركز تشغيل الطوارئ، وشراء نظام لفتح الملاجئ عن بعد في حالات الطوارئ، وشراء ملاجئ طوارئ وتركيبها إثر الأحداث الأمنية.
 
وأيضاً توسيع نطاق علاجات الطلاب ودعم برامج التعليم في المدينة، ويتضمن القرار أيضًا ميزانية لزيادة الأنشطة لتحسين حياة السكان وحماية مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
 
وللتعامل مع التهديدات الأمنية من البحر في مدينة عسقلان قررت الحكومة إقامة سياج في المنطقة الصناعية الجنوبية من عسقلان، فضلاً عن إنشاء مجموعة كاميرات على شاطئ البحر للكشف عن ومنع تغلغل وتفشي مرض الحمى القلاعية.


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