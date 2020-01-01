سلطات الاحتلال تقتحم منازل اسرى مقدسيين وتصادر أموال وممتلكات

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت سلطات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، منازل أسرى محررين مقدسيين، وصادرت منهم مبالغ مالية، بحجة تلقيها من "جهات معادية"، في إشارة إلى رواتبهم التي تقدمها لهم السلطة الفلسطينية.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن مخابرات وقوات الاحتلال اقتحمت فجراً عدة منازل أسرى محررين عرف منهم : الأسير المحرر مجدي العباسي، والمحرر ناجي عودة، والمحرر باسل أبو تايه من بلدة سلوان، والمحرر ايهاب بكيرات من قرية صور باهر.

وأضاف المركز أن قوات الاحتلال شرعت بعملية تفتيش دقيقة لكافة محتويات المنازل، وشرعت بمصادرة الأموال منها.

وأوضحت العائلات من بلدة سلوان للمركز أن قوات الاحتلال صادرت "كل شيكل وجدته أمامها في المنزل" حتى حصالات الأطفال والمبالغ البسيطة المدخرة للعائلات.

وأوضح المركز أن قوات الاحتلال صادرت من الاسير المحرر مجدي العباسي 25 الف شيكل، ومن ناجي عودة 1000 شيكل، ومن باسل أبو تايه 790 شيكل، ومن ايهاب بكيرات سيارة تعود لوالده.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت قد أصدر قرارا قبل عدة أسابيع، يقضي بقطع رواتب 9 أسرى مقدسيين بحجة " تلقيهم رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية مما يشجعهم على تنفيذ عمليات والارهاب" حسب ما جاء في قراره.

وأوضح أسرى القدس – الذين حجزت حساباتهم البنكية- أنهم لم يتسلموا أي قرار بشأن الحجز على أموالهم، لكنهم علموا بالأمر لدى توجههم لسحب المال من حساباتهم الشخصية، حيث أبلغهم الموظف بذلك.

وأما أسرى القدس الذين تم الحجز على أموالهم هم: ايهاب بكيرات المبلغ "60200 شيكل، انتصار حمد 37600 شيكل، محمد يوسف سلمان 12400، نادية سلامة كستيروا 21400 شيكل، وعايدة عودة 17 ألف شيكل، وباسل ابو تايه 46 الف شيكل، مجدي العباسي شيكل19800، نادر فروخ 18700 شيكل، باسمة جيوسي 37800 شيكل.