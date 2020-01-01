صور.. سلطنة عُمان تطلق طابعا بريديا تحت شعار "القدس عاصمة فلسطين"

مسقط /سما/

أطلق بريد سلطنة عُمان، اليوم الأحد، طابعا بريديا جديدا تحت شعار "القدس عاصمة فلسطين"، بهدف التأكيد على دعم العالم العربي للقضية الفلسطينية ضمن التعاون المشترك مع اللجنة العربية الدائمة للبريد التي تم تأسيسها بواسطة جامعة الدول العربية عام 1954.

ويحمل الطابع صورة لقبة الصخرة المشرفة التي تعد أحد أهم المعالم المعمارية الإسلامية في البلدة القديمة للقدس، ويتزين بعلم دولة فلسطين وحمامتي السلام بلونهما الأبيض.

وقال الرئيس التنفيذي لبريد عُمان عبد الملك بن عبدالكريم البلوشي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العُمانية، إن السلطنة تُعد في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وجاء إطلاق هذا الطابع الجديد بمثابة رسالة موحدة للعالم والتي يتأكد من خلالها أن القدس عاصمة فلسطين.

وأعرب البلوشي عن أمله في أن يحظى هذا الطابع بقبول المهتمين بالإرث الثقافي والتاريخي لمدينة القدس وأن يكون بمثابة رسالة سلام للعالم أجمع.