  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الليلة.. الأشد بردًا منذ بداية فصل الشتاء ونحذيرات من خطر حدوث الانجماد

الأحد 09 فبراير 2020 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الليلة.. الأشد بردًا منذ بداية فصل الشتاء ونحذيرات من خطر حدوث الانجماد


سما / وكالات/

أفادت الأرصاد الجوية، بأن موجة البرد تشتد هذه الليلة، متوقعة أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، بحيث تسجل أبرد درجات منذ بداية فصل الشتاء.

كما توقعت أن تصل درجة الحرارة في بعض القمم العالية إلى درجة مئوية تحت الصفر، فيما تكون صفر في مدينة القدس. وفق الراصد الجوي داود الطروة.

وحذر الطروة من خطر حدوث الانجماد هذه الليلة وفجر وصباح يوم غد الاثنين نتيجة التدني الكبير المتوقع على درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن الأجواء ستكون الليلة شديدة البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار خفيفة

وتنخفض درجات الحرارة يوم غد الاثنين بشكل طفيف، فيما تكون الأجواء شديدة البرودة،  وتكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار محلية، إلى جانب تساقط زحات من الثلوج فوق القمم الجبلية.

وحسب الراصد الطروة، تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، بحيث تصل إلى درجتين مئويتين تحت الصفر في بعض المناطق، محذرًا من خطر حدوث الانجماد.

#الارصاد #المنخفض الجوي #فلسطين #فصل الشتاء

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول: الرئيس عباس "قلق" من عدم سماح إسرائيل له بالرجوع إلى الضفة إذا زار غزة

نتنياهو يعلن الاستعداد لشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة

مجلس الأمن : شطب إدانة "صفقة القرن" والتراجع عن المؤتمر الدولي

"إسرائيل" تكشف النقاب عن أخطر طائرتها بدون طيار

الدولة الفلسطينية تشعل الخلاف والصراخ باجتماع حكومة الاحتلال.. ونتنياهو: الأميركيون لا يطالبون بموافقتنا!

بالاسماء.. تنقلات جديدة في جهاز الأمن الوقائي

تحرش واغتصاب.. بالصور: اعتقال حاخام إسرائيلي احتال على مرضى السرطان بالقدس

الأخبار الرئيسية

غانتس يوجه دعوة لنتنياهو لحضور اجتماع كنيست الاثنين بسبب الوضع في غزة

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

الوفد المصري

الوفد الأمني المصري يصل غزة غدًا

الحكومة تصدر تنويهًا مهمًا حول طبيعة دوام موظفيها ليوم غد الاثنين

وزير الحرب الاسرائيلي: إسرائيل لا تريد حرباً مع حماس بغزة ونضعها أمام خيارين!!