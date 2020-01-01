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العليا الإسرائيلية ترفض شطب يزبك من القائمة المشتركة للانتخابات

الأحد 09 فبراير 2020 10:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
العليا الإسرائيلية ترفض شطب يزبك من القائمة المشتركة للانتخابات


القدس المحتلة / سما /

 رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، قرار لجنة الانتخابات المركزية في تل أبيب، بشطب اسم هبة يزبك من مرشحي القائمة العربية المشتركة للانتخابات المقبلة المقررة في الثاني من الشهر المقبل، بحجة تحريضها على العنف.

ورفض خمسة قضاة من أصل 9، قرار لجنة الانتخابات، ووافقوا على إبقائها ضمن القائمة المشتركة للانتخابات المقبلة.

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت، قال إنه لا يوجد ما يمنع ترشحها للانتخابات.

واتهمت أحزاب إسرائيلية يمينية، يزبك بالتحريض على "العنف" و "الإرهاب". وهو ما نفته، وأكدت حينها أنها دعمت حق الفلسطينيين في رفض الاحتلال وفق الأسس الدولية.

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