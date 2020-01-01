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واللا نيوز: البالونات ضيقت الخيارات، وصعبت على الجيش الاختيار

الأحد 09 فبراير 2020 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
واللا نيوز: البالونات ضيقت الخيارات، وصعبت على الجيش الاختيار


القدس المحتلة / سما /

كتب المحلل العسكري أمير بوخبوط، أنه على الرغم من العقوبات المفروضة على غزة، لم تتوقف حماس عن إرسال البالونات إلى غلاف غزة.

وقال بوخبوط إنه "في الوقت الذي تدعي مؤسسة الدفاع أنه لا يوجد سبب للرد بقوة، إلا أن هناك من يعتقد أنه يجب تعزيز الردع بغض النظر عن الترتيبات".

وأضاف المحلل العسكري "الإسرائيلي" إنه :في كثير من الأحيان يتم استدعاء طائرات سلاح الجو لاستيضاح ما تعنيه البقعة- جسم خفي- على الرادار، وتبين أن هناك نطاق تشغيل محسّن بسبب استخدام البالونات الأكبر: ما لا يقل عن ستة بالونات في باقة واحدة".

وأوضح أن "مطلقوا البالونات يحسبون اتجاهات الريح وقوتها. في الواقع ، وصلت البالونات إلى منشآت أشدود وديمونة والبحر الميت".

وأكد وجود انقسام داخل المؤسسة الأمنية في "إسرائيل" حول الرد على البالونات.

وتابع: "هناك قسم يرى أنه من غير المنطقي الخروج الى عملية من أجل بالونات، حتى لو كانت تحمل رؤوس متفجرة، وهناك من يرى أن الردع يتآكل كل يوم وتزداد جرأة حماس على توسيع الخطوة، لذلك لابد من استعادة الردع، بشكل عام حتى لو تم تنفيذ رد على البالونات فان حماس ستبحث عن طريقة جديدة للتغطية عن غياب الوسيلة التي يتم القضاء عليها، لتضايق بها إسرائيل".

#البالونات الحارقة #قطاع غزة #الجيش الإسرائيلي #حماس #غلاف غزة #المنظومة الأمنية #سلاح الجو

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