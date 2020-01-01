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نتنياهو عن اجتماعه بالبرهان: صنعنا التاريخ وتحول هائل يحدث في العالم

الأحد 09 فبراير 2020 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو عن اجتماعه بالبرهان: صنعنا التاريخ وتحول هائل يحدث في العالم


القدس المحتلة / سما /

 أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باللقاء الذي عقده مؤخرا في أوغندا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، معتبرا أنه يعكس "تحولا هائلا" في العالم

وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها اليوم الأحد في مستهل جلسة حكومية، تعقيبا على لقائه بالبرهان: "صنعنا التاريخ الأسبوع الماضي في إفريقيا"، مضيفا، حسب بيان صدر عن مكتبه: "كان هذا اللقاء مهما جدا، وقد اتفقنا على تعاون سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان".

وذكّر نتنياهو بأن العاصمة السودانية الخرطوم سبق أن استضافت مؤتمرا "رفض وجود إسرائيل والاعتراف بها والسلام معها"، وتابع: "يحدث اليوم في العالم تغيير هائل ونحن نقوده من أجل تغيير علاقاتنا مع جميع الدول العربية والإسلامية تقريبا. هذا يعكس أيضا ما حصل عندما تحولت إسرائيل إلى دولة عظمى، حيث تريد دول إسلامية وعربية كثيرة الاقتراب منا".

واستدعى اللقاء بين نتنياهو والبرهان ردود أفعال متباينة في السودان، وأعلنت حكومة البلاد أن الاجتماع عقد دون التنسيق والتشاور معها.

#نتنياهو #البرهان #السودان #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل

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