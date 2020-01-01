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آلاف المغاربة يشاركون في مسيرة تضامنية مع شعبنا ورفضا لـ"صفقة القرن"

الأحد 09 فبراير 2020 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلاف المغاربة يشاركون في مسيرة تضامنية مع شعبنا ورفضا لـ"صفقة القرن"


الرباط /سما/

شارك اليوم الأحد، حوالي عشرة آلاف من المغاربة في مسيرة وطنية تضامنية انطلقت في العاصمة المغربية الرباط، نصرة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وتأكيدا للموقف الثابت للشعب المغربي تجاه هذه القضية، ورفضا لـ"صفقة القرن".

ورفع المشاركون في المسيرة، التي نظمتها هيئات حقوقية وسياسية ونقابية، وشاركت فيها شخصيات سياسية وحقوقية، ومواطنون من مختلف الفئات والأعمار، لافتات تؤكد أن القدس عاصمة لفلسطين وعلى ما لهذه القضية المقدسة من مكانة في وجدان الشعب المغربي.

وأكد عضو سكرتارية مجموعة العمل الوطنية لدعم فلسطين، خالد السفياني، أن "هذا اليوم يوم مشهود بالتأكيد لأن الشعب المغربي يؤكد مجددا أنه مجمع بكل مكوناته السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية على رفض صفقة القرن".

وأضاف أن الشعب المغربي يؤكد من خلال هذه المسيرة، "التي تعد نقطة انطلاق وليست نقطة نهاية"، أنه "منخرط في معركة تحرير فلسطين وضد كافة أشكال التطبيع"، حسبما افادت وكالة المغرب العربي للأنباء.

بدوره أشاد سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية، جمال الشوبكي، بالمسيرة التي تشهد مشاركة مختلف أطياف الشعب المغربي، معتبرا أنها رسالة مهمة للشعب الفلسطيني مفادها أن المغرب يرفض "صفقة القرن"، و"هو مع فلسطين إلى أن تتحرر وتكون القدس عاصمة لها".

وأضاف أن الأمر يتعلق بـ"يوم فلسطيني بامتياز، خرج فيه المغاربة حاملين الأعلام الفلسطينية والمغربية والشعارات المناصرة للقضية الفلسطينية، دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى" مبرزا أن "الشعب المغربي موحد في دعم القضية الفلسطينية.. ونأمل أن تصل هذه الرسالة إلى كل العالم ليقف مع الشعب الفلسطيني كما يقف الشعب المغربي".

وأكدت الجهات الداعية لتنظيم هذه المسيرة الشعبية، في بيان تلاه خالد السفياني، انخراطها في معركة تحرير فلسطين، وإدانتها الشديدة لما سمي "صفقة القرن". وثمنت التئام الصف الفلسطيني حول رفض هذه الصفقة وضرورة النضال الموحد من أجل إسقاطها، منوهة بصمود الشعب الفلسطيني في مختلف أراضيه.

وبعد أن أكدت أن موقف الشعب المغربي "واضح وغير قابل لأي تأويل"، أبرزت أن هذه المسيرة الشعبية تعد بداية لبرنامج نضالي متواصل وطنيا وإقليميا وعلى المستوى الدولي، داعية مكونات الشعب المغربي وأحرار العالم إلى اليقظة الدائمة والتعبئة المتواصلة.

وكانت مجموعة من الهيئات السياسية والمدنية قد دعت لمسيرة اليوم من بينها الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة.

#صفقة القرن #المغرب #مسيرة #القضية الفلسطينية

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