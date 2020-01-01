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العاهل الأردني يجدد موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية

الأحد 09 فبراير 2020 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الأردني يجدد موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية


عمان /سما/

جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، التأكيد على ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقباله، وفدا روسيا برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، الذي نقل للملك رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول التطورات التي تشهدها المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية والأزمة السورية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

#العاهل الأردني #القضية الفلسطينية #الاردن #حل الدولتين

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