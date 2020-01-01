الوفد الأمني المصري يصل غزة غدًا

غزة / سما /

يصل الوفد الأمني المصري، يوم غد الإثنين، إلى قطاع غزة، للقاء قيادة حماس والفصائل الفلسطينية.

ونقلت صحيفة القدس المحلية عن مصدر في حاجز بيت حانون قوله، إن هناك ترتيبات لوصول الوفد ظهر يوم غد الاثنين.

ومن المقرر أن يبحث الوفد مع حماس والفصائل مصير مشاورات الهدوء وآخر ما تم الاتفاق فيه مع الاحتلال، حيث تتهم حماس، الحكومة الإسرائيلية بالتهرب مما تم التوافق عليه.

وترجح وسائل إعلمية أن إسرائيل، طلبت من حركة حماس عبر الوسيط المصري وقف إطلاق البالونات الحارقة، إلا أن الحركة تريد تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقًا قبل عودة الهدوء بشكل تام.