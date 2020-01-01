الكويت.. اسم جديد لشارع رئيسي في خانيونس

غزة / سما/

أطلقت بلدية خانيونس، اسم "الكويت" على أحد شوارعها الاستراتيجية البالغ طوله "3 كم" تقريباً، ويربط حي جورت اللوت بحي بطن السمين وغرب المدينة بالكامل.

وأكد رئيس بلدية خانيونس، المهندس علاء الدين البطة، أنّ تسمية الشارع باسم (الكويت)، امتنانًا وتقديرًا لدولة الكويت أميرًا وشعبًا ومؤسسات وحكومة لجهودهم الطيبة في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني على مر التاريخ حيث أنهم كانوا ولا يزالوا مثالًا وطنيًا يحتذى به .

وشكر البطة الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح والحكومة الكويتية وشعبها العظيم، لدعمهم الكبير للشعب الفلسطيني والبلديات في قطاع غزة المحاصر من خلال تمويل مشاريع استراتيجية ساهمت في التخفيف من حجم المعاناة القائمة جراء الحصار، داعياً المحيط العربي والإقليمي إلى ممارسة الضغوط على الاحتلال من أجل رفع الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.