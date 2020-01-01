الأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بتهمة القتل القصد

رام الله / سما /

أدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضية ياسمين جراد وعضوية القاضي عزات عبدالله والقاضي محمود أبو عياش، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة الخليل الأستاذ رامي الشيخ.

المدان الأول (م،ي،ح) بتهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 327 فقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، كما وحكمت على المدان الثاني (ب،م،ح) بتهمة التدخل بالقتل القصد خلافا لأحكام المادة 80 فقرة ج و 81 بدلالة المادة 327 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة.