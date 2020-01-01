  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بتهمة القتل القصد

الأحد 09 فبراير 2020 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بتهمة القتل القصد


رام الله / سما /

أدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضية ياسمين جراد وعضوية القاضي عزات عبدالله والقاضي محمود أبو عياش، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة الخليل الأستاذ رامي الشيخ.

المدان الأول (م،ي،ح) بتهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 327 فقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، كما وحكمت على المدان الثاني (ب،م،ح) بتهمة التدخل بالقتل القصد خلافا لأحكام المادة 80 فقرة ج و 81 بدلالة المادة 327 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة.

#الأشغال الشاقة #القتل القصد #رام الله

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول: الرئيس عباس "قلق" من عدم سماح إسرائيل له بالرجوع إلى الضفة إذا زار غزة

نتنياهو يعلن الاستعداد لشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة

مجلس الأمن : شطب إدانة "صفقة القرن" والتراجع عن المؤتمر الدولي

"إسرائيل" تكشف النقاب عن أخطر طائرتها بدون طيار

الوفد المصري يصل غزة هذا الاسبوع.. قناة عبرية: البالونات المتفجرة تجبر الوسطاء بالتدخل

غانتس يتوعد نتنياهو: سأكشف فضيحة القضية 5000 غداً الساعة الثامنة

نتنياهو يعلن عن بدء تحضير خرائط ضم المستوطنات والاغوار مع الإدارة الأميركية.. وحسين الشيخ يعقب

الأخبار الرئيسية

الوفد المصري

الوفد الأمني المصري يصل غزة غدًا

الحكومة تصدر تنويهًا مهمًا حول طبيعة دوام موظفيها ليوم غد الاثنين

وزير الحرب الاسرائيلي: إسرائيل لا تريد حرباً مع حماس بغزة ونضعها أمام خيارين!!

حكومة الاحتلال

الدولة الفلسطينية تشعل الخلاف والصراخ باجتماع حكومة الاحتلال.. ونتنياهو: الأميركيون لا يطالبون بموافقتنا!

860x484 (14)

اشتية للقمة الافريقية: نريد سلامًا جديًا لا إملاءات وفلسطين تتوق لإسكات بنادق الاحتلال