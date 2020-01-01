ضبط محاولة تهريب شاحنتي فراولة وبرتقال اسرائيلي للسوق الفلسطينية

رام الله / سما /

أعلنت غرفة العمليات المركزية (الاقتصاد، والزراعة، والضابطة الجمركة، والامن الوقائي، والمخابرات) اليوم الأحد، عن ضبط محاولة تهريب نحو 1.5 طن من الفراولة الإسرائيلية وكميات من البرتقال الإسرائيلي للأسواق الفلسطينية.

وبين مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، تم التحفظ على الشاحنتين لدى جهاز الضابطة الجمركية وتحويل المهربين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني.

وأضاف، يأتي ذلك تنفيذاً لقرار الحكومة بوقف إدخال الخضار والفواكهه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية الى الأسواق الفلسطينية على قاعدة التعامل بالمثل، بعد حظر إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية.