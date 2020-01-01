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وزير الحرب الاسرائيلي: إسرائيل لا تريد حرباً مع حماس بغزة ونضعها أمام خيارين!!

الأحد 09 فبراير 2020 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الحرب الاسرائيلي: إسرائيل لا تريد حرباً مع حماس بغزة ونضعها أمام خيارين!!


القدس المحتلة / سما /

عقد وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأحد جلسة تقييم للوضع في فرقة غزة.
 
وحضر الجلسة وفق القناة العبرية السابعة، قائد المنطقة الجنوبية اللواء هرتسي هاليفي، ونائب رئيس الأركان إيال زامير، وقائد شعبة غزة العميد اليعازر توليدانو.
 
وفي نهاية التقييم ، قال بينيت: "لقد انتهيت للتو من تقييم الوضع في قطاع غزة، دولة إسرائيل لا تريد حربًا مع حماس في غزة ، لكن لدينا التزام بأمن سكان الجنوب".
 
وأضاف: "السلوك العشوائي لقادة حماس يقربنا من اتخاذ إجراءات قاتلة ضدهم، لن نعلن متى، سيكون الإجراء مختلفًا تمامًا عن سابقه، ولن يكون هناك أحد محصنًا".
 
وقال: "حماس لديها الخيار، اختيار الحياة والازدهار الاقتصادي، أو اختيار التصعيد ودفع ثمن لا يطاق".

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