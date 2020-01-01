الأوقاف و"تيكا" التركية تبحثان سبل التعاون المشترك

رام الله / سما /

بحث وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، اليوم الأحد، مع مدير وكالة التنسيق والتعاون التركية (تيكا) أحمد رفيق، سبل تفعيل التعاون المشترك، والارتقاء بواقع البرامج المشتركة بين الطرفين، خاصة البرامج الرمضانية ووقفية فاطمة خاتون وأعمال ترميم مسجد جنين القديم "مقام خاتون".

كما اتفق الطرفان على التعاون ومواصلة العمل سوياً في مجال الإغاثة الإنسانية وتحقيق أهدافهما القائمة على دعم صمود الشعب الفلسطيني، خاصة الفئات المحتاجة والفقيرة .

وأطلع أبو الرب مدير الوكالة خلال اللقاء الذي حضره مدير عام صندوق الزكاة الفلسطيني إسماعيل أبو الحلاوة، على آلية عمل الوزارة، خاصة صندوق الزكاة الفلسطيني والبرامج والمشاريع المنفذة من خلاله لخدمة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية السائدة والحصار المالي المفروض على أبناء شعبنا .

وأكد أن ما تقدمه "تيكا" يعكس الشعور بالمسؤولية لدى الحكومة والشعب التركي تجاه فلسطين وشعبها والقدس التي تمثل رمز الوجود العربي والإسلامي في فلسطين .

بدوره، شدد أبو الحلاوة على أن وزارة الأوقاف ومن خلال صندوق الزكاة الفلسطيني معنية بالتعاون مع "تيكا" لتنفيذ المزيد من المشاريع الحيوية والأساسية والتي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع الفلسطيني، وتحقق سياسة الوزارة ورؤيتها في مساعدة الفقراء والمحتاجين خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل .

واستعرض جملة من المشاريع المقترحة لشهر رمضان المبارك كالافطارات الرمضانية وسلات الغذاء الخيرية والكوبونات الخيرية من خلال مصنع الصفا التابع للزكاة، اضافة إلى دعم المستشفيات التابعة للجان الزكاة بالأجهزة والمعدات الطبية .

بدوره، أكد رفيق الاستعداد لتقديم ما يلزم لدعم وتمويل المشاريع المقدمة من قبل الوزارة الهادفة لتعزيز صمود المواطنين من خلال المشاريع الخيرية التي تقوم بها "تيكا".