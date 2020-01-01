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مسيرات ووقفات حاشدة في تركيا رفضا لـ"صفقة القرن"

الأحد 09 فبراير 2020 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرات ووقفات حاشدة في تركيا رفضا لـ"صفقة القرن"


اسطنبول /سما/

شارك الآلاف من أبناء الشعب التركي والجالية الفلسطينية في تركيا، اليوم الأحد، في مسيرات ووقفات حاشدة في اسطنبول وعدد من المدن التركية الأخرى  رفضا لـ"صفقة القرن" الأميركية، وتضامنا مع شعبنا الفلسطيني.

ورفع المشاركون في المسيرات الأعلام الفلسطينية والتركية ولافتات منددة بـ"صفقة القرن"، وتؤكد الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في أرضه وأهمية تحرره وخلاصه من الاحتلال الإسرائيلي.

واكد متحدثون خلال المسيرات والوقفات التضامنية مع شعبنا، أن ترمب ونتنياهو لن ينجحا في تحقيق مخططاتهما بتهويد القدس وأراضي الدولة الفلسطينية.

#تركيا #صفقة القرن #مسيرات

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