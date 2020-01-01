أبو الغيط يثمن موقف الاتحاد الإفريقي الداعم للقضية الفلسطينية

أديس بابا /سما/

ثمن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، عاليا، الموقف المبدئي للاتحاد الإفريقي دعما للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضه وإقامة دولته المستقلة.

كما حيّا أبو الغيط في كلمته التي ألقاها أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثالثة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا اليوم الأحد، رئيس المفوضية للاتحاد الافريقي موسى فقي، على دوره القيادي المناصر لفلسطين وقضيتها على النحو الذي عبر عنه مجددا عقب الإعلان عن الخطة الأميركية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد الأمين العام "أنني أثق أن إفريقيا ستبقى على التزامها المعهود بالوقوف مع نضال الشعب الفلسطيني في رفضه لهذه الصفقة المجحفة على النحو الذي أعلنت عنه القيادة الفلسطينية والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي".