السعود يؤكد ثبات الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية

عمان /سما/

قال رئيس الوفد البرلماني الأردني المشارك في أعمال المؤتمر الثالث لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" المنعقد حاليا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، النائب يحيى السعود: "إن المواقف الأردنية ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، حيث أكد عليها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في العديد من المنابر الإقليمية والدولية، باعتبارها القضية المركزية التي تتربع على أعلى سلم أولويات الأردن".

حديث السعود جاء لدى لقائه برئيس البرلمان الماليزي محمد عارف بن يوسف، اليوم الأحد، حيث جرى تناول مجمل العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين لا سيما البرلمانية منها.

وأكد السعود دور الوصايا الهاشمية بالحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعلى هويتها، داعيا الى أهمية التأكيد عليها ودعمها، ورفد الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، لافتا الى موقف الأردن الواضح الرافض لما يسمى بـ"صفقة القرن" التي جاءت أحادية الجانب.

وتابع السعود لدى استعراضه وبن يوسف، أهمية الدبلوماسية البرلمانية التي من شأنها تقريب وجهات النظر والمواقف حيال العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا فيما يتعلق بآخر التطورات والمستجدات التي أحاطت بالقضية الفلسطينية وتحديات المرحلة تزامنا مع الخطة الأميركية- الإسرائيلية المعلنة لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال: إننا في الأردن ننسجم مع توجيهات الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية التي أولاها جل اهتماماته فكانت القضية المركزية الرئيسية للأردن، حيث نترجمها عبر جهودنا البرلمانية في الدفاع عن القضية وعن حقوق الشعب الفلسطيني الأبي الأعزل، مؤكدا بذات الوقت أهمية دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأشار أعضاء الوفد النواب: إنصاف الخوالدة، وإبراهيم أبو السيد، ومحمود الفراهيد، ومحمد الظهراوي، وأحمد هميسات، ورمضان الحنيطي، ونبيل الشيشاني، إلى ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية وسبل تطويرها في مختلف المجالات والتعاون والتنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البرلمانيين، خصوصا فيما يتعلق بالجهود المشتركة تجاه الحق الفلسطيني الثابت.

من جانبه أعرب بن يوسف، عن تثمينه للدور الذي يضطلع به البرلمان الأردني تجاه القضية الفلسطينية، والدور الذي تقوم به لجنة فلسطين النيابية بهذا الشأن اسنادا للشعب الفلسطيني. وأكد أن ماليزيا تدعم الجهود والمواقف الأردنية بشأن القضية الفلسطينية، وتقف مع الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.