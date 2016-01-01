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"نتنياهو" يطالب "غانتس" بإقالة مستشار له.. لماذا؟

الأحد 09 فبراير 2020 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نتنياهو" يطالب "غانتس" بإقالة مستشار له.. لماذا؟


القدس المحتلة / سما /

طالب رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، من رئيس حزب "أزرق-أبيض" بيني غانتس، بإقالة مستشار له قارن قبل سنوات الرئيس الأميركي "دونالد ترمب" بالزعيم النازي هتلر.

وطلب "نتنياهو" في كلمة له، أمس السبت، أثناء تجمع انتخابي في مستوطنة "معاليه أدوميم" بالضفة الغربية، من "غانتس" إقالة مستشاره ر"ونين تسور" فوراً على خلفية تغريدة نشرها تسور على حسابه في "تويتر" في مارس 2016.

ذكر "تسور" في تغريدته أن "كتاب القرن الـ21 هو (ماين ترامبف)، في إشارة إلى كتاب هتلر (كفاحي)، وسمى الرئيس الأميركي "دونالد أدولف ترمب".

وكان "تسور" قد اعتذر بعد أسبوعين من نشره تلك التغريدة، واصفاً ترمب بأنه أكثر رئيس أميركي شجاعة وأهمية بالنسبة للأمن الإسرائيلي في الأجيال الأخيرة.

كما طالب "نتنياهو"، "غانتس" في خطابه بالتخلي علنا عن المستشار السابق لحملته الانتخابية، "جويل بينينسون"، (وهو كان أيضا مستشارا للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ولمنافسة ترمب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة هيلاري كلينتون)، بسبب مقارنته أيضا بين الرئيس الأميركي والزعيم النازي "أدولف هتلر".

وفي أكتوبر 2018 أشار "بينينسون" عبر "تويتر" إلى أن تصريحات "ترمب" المتكررة عن الإعلام الكاذب تشبه بكثير ما جاء على لسان "هتلر" حول الصحفيين المعارضين له.

#نتنياهو #غانتس

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