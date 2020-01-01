رؤساء المستوطنات يطالبون بتكثيف العمل لفرض السيادة على الضفة

القدس المحتلة / سما /

طالب رؤساء المستوطنات بالضفة الغربية، اليوم الأحد، بتكثيف العمل من أجل فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، بموجب القرارات التي نصت عليها "صفقة القرن".

وأفاد موقع القناة 7 الإسرائيلية، أن رؤساء المستوطنات بالضفة الغربية قرروا تكثيف العمل من أجل فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، بموجب قرارات "صفقة القرن".

وبحسب القناة، أن من بين الخيارات التي سيتخذها هؤلاء الرؤساء، المظاهرات والاحتجاجات، والإضراب عن الطعام، وحجب الدعم عن السياسيين في يوم الانتخابات، مضيفاً "هذه الخيارات اتخذت في اجتماع خاص برؤساء المستوطنات".

بدوره، علق رئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني "السامرة" يوسي داغان، قائلاً "نحن نريد فرض السيادة بأي ثمن.

وأضاف "لسوء الحظ، السياسيون ضللونا، نحن نتخوف من خسارة هذه الفرصة التاريخية، وسنقاتل من أجلها".