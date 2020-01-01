التنمية الاجتماعية بغزة: 70 ألف أسرة فقيرة استفادت من التحويلات النقدية

غزة / سما /

قال محمد حمادة مدير دائرة التخطيط في وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة، اليوم الأحد، إن 70 ألف أسرة فقرة استفادت من البرامج والخدمات التي تشرف عليها الوزارة عبر التحويلات النقدية الدورية.

وأوضح حمادة خلال برنامج لقاء مع مسؤول في مقر وزارة الإعلام بغزة، أن تلك الأسر تشمل 422 ألف فرد، وأن ما صرف تصل تكلفته إلى 268 مليون شيكل.

وأشار إلى أن وزارته قدمت خدماتها لـ 156 أسرة من ذوي الشهداء بتكلفة وصلت إلى 1,125,878 شيكل. كما قدمت خدمتها لـ 257 أسرة أخرى من الموظفين المفصولين من الوظائف الحكومية بتكلفة وصلت إلى 1,786,470 شيكل، وتقديم الخدمات للحالات الفقيرة والمهمشة التي يصل عددها إلى 315 أسرة بتكلفة وصلت 35 ألف دولار، إلى جانب رعاية المواليد التوائم من عدد 3 إلى أكثر لنحو 61 أسرة بتكلفة 21 ألف شيكل.

وبين حمادة أن الوزارة لا زالت تواصل تقديم المساعدات التموينية الدورية بتوزيع القسائم الشرائية لعدد 23194 أسرة بواقع 120000 فرد بتكلفة 50400000 شيكل. إلى جانب تقديم التغذية المؤسساتية لـ 35 مؤسسة بواقع 3200 فرد بتكلفة تصل إلى 1000000 شيكل.

ولفت إلى أنه يتم صرف 3119 كابونة بتكلفة تصل إلى 467850 شيكل، كمساعدات عينية طارئة غير دورية، إلى جانب منحهم صرف التأمين الصحي والذي يستفيد منه 35000 أسرة بتكلفة وصلت إلى 1750000 شيكل.

ونوه إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على رعاية النساء المعنفات عبر تطبيق برنامج خاص بهن. مشيرًا إلى أن عددهن يصل إلى 245 سيدة ووصلت تكلفة البرنامج 21000 شيكل. إلى جانب تقديم الخدمات لـ 10017 سيدة ضمن برنامج تمكين المرأة.

وأشار إلى أن الوزارة تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج خاصة بهم وتوزيع أدوات مساعدة عدد 755 أداة، وصيانة 312 أداة بتكلفة 150000 دولار، كما تقدم من خلال مراكز التدريب المهني خدمات لعدد 500 طالب بتكلفة 850000 دولار.

وبين حمادة أن مؤسسة الربيع للأحداث التابعة للوازرة تعمل على ايواء 692 حدث، بتكلفة 120000 شيكل، كما وتعمل على رعاية السجناء وأسرهم، وفك الغارمين لعدد 242 سجين بتكلفة 69000 دولار.

ولفت إلى أن الوزارة عملت على تنفيذ مشروع الحد من التسول لعدد 108 متسول بتكلفة 10000 دولار.

وأشار إلى أن الوزارة علمت على دعم برنامج دعم ورعاية الطفولة لعدد 11578 طفل بتكلفة 41000 دولار، لافتا أن الوزارة ترعى برنامج الايتام لعدد 4000 يتيم بتكلفة 11524 دولار.