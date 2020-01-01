فيديو.. مهاجم مكسيكي بطل إهدار الموسم في العالم

وكالات / سما /

أهدر أوليبي بيرالتا مهاجم فريق تشيفاس غوادالاخارا، فرصة قد تكون الأسهل خلال الموسم الحالي, خلال لقاء تيغريس أونال (0-3), ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المكسيكي.

وبعد دقيقة واحدة من نزوله، وفي الوقت الذي كان فيه غوادالاخارا متأخرا (0-2)، وصلت الكرة لبيرالتا من عرضية أرضية أمام المرمى وهو منفرد ليحولها من أمام الشباك الخالية بعيدا عن القائم.

وانهالت التعليقات الساخرة على اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن الكثيرين يروا أنها الفرصة الأغرب على مستوى دوريات العالم حتى الآن في عام 2020.