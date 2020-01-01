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عقوبات الدوري.. إيقاف لاعبين ونقل مباراة

الأحد 09 فبراير 2020 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقوبات الدوري.. إيقاف لاعبين ونقل مباراة


غزة / سما /

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة الانضباط, بعد انتهاء الجولة الأخيرة من بطولة الدوري بدرجاته الممتازة والأولى والثانية والثالثة.

وجاءت العقوبات على الشكل التالي:

- اعتماد نتيجة مباراة بيت لاهيا وفلسطين.

- نقل مباراة لبيت لاهيا من ملعبه لتقام على ملعب آخر.

- إيقاف عبد ورش أغا لاعب بيت لاهيا 4 مباريات رسمية بالإضافة لعقوبة الطرد.

- إيقاف عز الدين صيام لاعب بيت لاهيا مباراتين رسميتين متتاليتين بالإضافة لعقوبة الطرد.

- إيقاف بلال الهمص لاعب العطاء مباراتين رسميتين بالإضافة لعقوبة الطرد.

- إيقاف أحمد الشمالي لاعب السلام مباراتين رسميتين بالإضافة لعقوبة الطرد.

- توجيه لفت نظر لأحمد أبو النصر لاعب السلام .

- حرمان إبراهيم بعلوشة مدرب السلام من مرافقة الفريق مباراتين رسميتين.

- حرمان محمود رضوان إداري خدمات جباليا من مرافقة الفريق مباراتين رسميتين متتاليتين.

#الاتحاد الفلسطيني #لاعبين #عقوبات #دوري الممتازة #دوري الأولى

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