عقوبات الدوري.. إيقاف لاعبين ونقل مباراة

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة الانضباط, بعد انتهاء الجولة الأخيرة من بطولة الدوري بدرجاته الممتازة والأولى والثانية والثالثة.
وجاءت العقوبات على الشكل التالي:
- اعتماد نتيجة مباراة بيت لاهيا وفلسطين.
- نقل مباراة لبيت لاهيا من ملعبه لتقام على ملعب آخر.
- إيقاف عبد ورش أغا لاعب بيت لاهيا 4 مباريات رسمية بالإضافة لعقوبة الطرد.
- إيقاف عز الدين صيام لاعب بيت لاهيا مباراتين رسميتين متتاليتين بالإضافة لعقوبة الطرد.
- إيقاف بلال الهمص لاعب العطاء مباراتين رسميتين بالإضافة لعقوبة الطرد.
- إيقاف أحمد الشمالي لاعب السلام مباراتين رسميتين بالإضافة لعقوبة الطرد.
- توجيه لفت نظر لأحمد أبو النصر لاعب السلام .
- حرمان إبراهيم بعلوشة مدرب السلام من مرافقة الفريق مباراتين رسميتين.
- حرمان محمود رضوان إداري خدمات جباليا من مرافقة الفريق مباراتين رسميتين متتاليتين.