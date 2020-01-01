نادي الأسير: الاحتلال اعتقل على مدار ثلاثة أيام (20) مواطناً من الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدار اليومين الماضيين وحتى فجر اليوم الأحد (20) مواطناً من الضفة بينهم فتية وسيدة من مرابطات المسجد الأقصى، وتوزعت على محافظات قلقيلية، ونابلس، ورام الله والبيرة، والخليل، وأريحا، والقدس.

وقال نادي الأسير إن أربعة مواطنين من بين الـ(20) جرى اعتقالهم فجراً من بلدة بيت أمر قضاء الخليل وهم: سيف كساب أبو دية (24 عاماً)، وعبد الناصر أبو مارية (22 عاماً)، وحسان آدم اخليل (21 عاماً)، ومؤمن حسن الطيط (16 عاماً)، وجميعهم أسرى سابقون.

اعتداء على المعتقل سيف أبو دية:

*اعتدت قوات الاحتلال على المعتقل سيف كساب أبو دية من بلدة بيت أمر بالضرب المبرّح باستخدام أعقاب البنادق، وتسبب بإصابته في وجهه، وذلك بعد محاولته الدفاع عن زوجته التي تعرضت لاعتداء بالضرب على رأسها ورقبتها وتم دفعها بقوة وسقوطها على الأرض، ووفقاً لزوجته فإن زوجها اُعتقل والدماء تسيل من وجهه، وما تزال آثار الدماء على الأرض في المنزل، يُشار إلى أن سيف أسير سابق قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال عامين.