  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأوقاف عملية توزيع لحوم الهدي والأضاحي مازالت مستمرة على الأسر الفقيرة

الأحد 09 فبراير 2020 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف عملية توزيع لحوم الهدي والأضاحي مازالت مستمرة على الأسر الفقيرة


غزة / سما /

أوضحت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بغزة استمرارها في عملية توزيع لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من المملكة العربية السعودية، على الأسر الفقيرة في قطاع غزة، وذلك لليوم الثاني على التوالي عبر لجان الزكاة.

ونوهت الأوقاف إلى أن عملية التوزيع اليوم كانت في محافظة غزة وبعض المناطق في محافظة الشمال.

مؤكدةً أنها تبذل جهوداً كبيرة من أجل وصول اللحوم إلى مستحقيها عبر نقلها من الثلاجات المركزية إلى لجان الزكاة في المحافظات بثلاجات متحركة، وذلك لضمان الحافظ على سلامتها حتى تصل لمستحقيها بشكل سليم.

يُذكر أن وزارة الأوقاف باشرت بالأمس بتوزيع اللحوم على الأسر الفقيرة عبر لجان الزكاة في محافظتي رفح وخانيونس ومدينتي دير البلح والزوايدة.

وأشارت الأوقاف إلى أن كافة كميات اللحوم التي وصلت للوزارة وقوامها 30 ألف ذبيحة ستوزع على مستحقيها من الأسر الفقيرة وفق معايير واضحة ودقيقة.

وجددت الوزارة شكرها إلى المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وإلى إدارة المشروع ممثلة بالبنك الإسلامي للتنمية على هذا المشروع الإنساني.

كما وشكرت الوزارة لجان الزكاة على ما تبذله من جهود كبيرة وواضحة من أجل وصول اللحوم إلى مستحقيها.

#وزارة الأوقاف #السعودية #اللحوم #الأسر الفقيرة

الأكثر قراءة اليوم

تقرير إسرائيلي يكشف تفاصيل تهريب الصواريخ لغزة وتطويرها وعمليات تجريبها وإطلاقها

"التربية والتعليم" توضح طبيعة دوام المدارس غداً في الضفة وغزة

فتوح يتحدث عن سبب زيارة غزة ويؤكد طلبنا من حماس أن يكون هناك لقاء بيننا وننتظر جوابهم

الوفد المصري يصل غزة هذا الاسبوع.. قناة عبرية: البالونات المتفجرة تجبر الوسطاء بالتدخل

هآرتس: عملية عسكرية في غزة خطرها أكبر من فوائدها المتوقعة.. ونتنياهو يتجاهل الوضع بالقطاع!

ما علاقة غزة؟.. هآرتس: لهذا السبب.. لقاء البرهان بنتنياهو إنجاز سياسي كبير

غانتس يتوعد نتنياهو: سأكشف فضيحة القضية 5000 غداً الساعة الثامنة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يعلن الاستعداد لشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة

مسؤول: الرئيس عباس "قلق" من عدم سماح إسرائيل له بالرجوع إلى الضفة إذا زار غزة

20200209092436

مجلس الأمن : شطب إدانة "صفقة القرن" والتراجع عن المؤتمر الدولي

جنرالات إسرائيليون يحذرون من اشتعال الضفة ردا على صفقة القرن

الاحتلال يبدأ تنفيذ قرار منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم