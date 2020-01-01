الخدمات الطبية تقدم 42916 خدمة صحية خلال شهر يناير

غزة / سما /

قدَّمت مديرية الخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في محافظات قطاع غزة أكثر من 42916 ألف خدمة صحية خلال شهر يناير من عام 2020 الجاري، عبر مستشفياتها وعياداتها ومراكزها المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن المديرية أن إجمالي العمليات الجراحية التي أُجريت في مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية بلغت 206 عملية جراحية مختلفة، تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى.

وبيَّن أن أقسام العلاج الطبيعي قدَّمت 1283جلسة طبية، وقدمت أقسام الأسنان 2708الاف و3401 خدمة، في حين استقبل قسم السمعيات 390حالة وقدمت عيادة البصريات 1497 خدمة.

وأفاد بأن إدارة الاسعاف والطوارئ في المديرية قدَّمت 573 خدمة إسعافية مختلفة، فيما أصدرت وحدة الضمان الصحي أكثر من 1946 ألف بطاقة ضمان صحي للموظفين .

خدمات طبية متنوعة

وأشار إلى إجراء الكوادر التمريضية أكثر من3 ألاف و350 خدمة تمريضية متنوعة في خدمة المرضى، لافتاً إلى أن أقسام الصيدلية في المديرية صرفت 14 ألف و329 وصفة طبية.

في سياق متصل، اللجنة الطبية التابعة للمديرية قدَّمت 283 فحصاً طبياً للمرضى والجرحى، فيما نفذَّت دائرة التنمية البشرية 5 دورة تدريبية مختلفة، بالإضافة لاستفادة 238من طلبة الامتياز من كافة الجامعات لكل التخصصات الطبية في مستشفيات ومراكز وعيادات المديرية.

وأنجز معهد ضباط الإسعاف والطوارئ بالمديرية 29 دورة ومحاضرة تدريبية متخصصة في مجال الاسعاف والطوارئ، استفاد منها 999 طالباً وطالبةً.

افتتاح أقسام جديدة

افتتحت المديرية العامة خلال يناير الماضي قسم للبصريات في عيادة الشاطئ العسكرية غرب مدينة غزة.

وبذلك الصدد أكد العميد محمد رمضان صالح ان المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بأن الخدمات تعمل علي تطوير واستدامة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الصحية.

وأشار إلى أن مستوي الخدمة في تصاعد وتنامي مستمر رغم الصعوبات التي تواجها المديرية.

استقبال قوافل وفود طبية

واشار العميد صالح إلي أن المديرية خلال شهر يناير استقبلت قافلتان تحملان المساعدات الطبية للمديرية وهما قافلة رحمة 1 ورحمة 2.

واضاف العميد صالح بان المديرية استقبلت وفداً طبياً روسياً اجري عدة عمليات طبية في تخصص المسالك البولية والعيوب الخلقية للأطفال المرضي في مجمع كمال عدوان الطبي شمال قطاع غزة برئاسة البرفسور الدكتور أسعد مطر رئيس المركز الدولي في العلاج المسالك البولية والعيوب الخلقية في موسكو.

ودعي العميد صالح المؤسسات الدولية بتقديم الدعم للمؤسسات التي تقدم الخدمة الصحية للمواطنين في قطاع غزة.