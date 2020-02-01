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صور.. رد فعل غير متوقع لقردة شاهدت رجلا "يغرق"

الأحد 09 فبراير 2020 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. رد فعل غير متوقع لقردة شاهدت رجلا "يغرق"


وكالات / سما /

مدت قردة من نوع الأورانجوتان يدها لمساعدة رجل يقف داخل نهر، ربما ظنت أنه عاجز عن الخروج.

وتم التقاط صور القردة في إحدى غابات محمية بورنيو ثالث أكبر الجزر في العالم الواقعة في آسيا، من طرف أحد هواة التصوير الذي يشارك في رحلة سفاري.

وكان شخص يدعى برابهاكان بصدد إزالة الثعابين من النهر حتى لا تسبب الأذى للقرود، لكن القردة الفضولية استوقفها المشهد، وظلت تراقبه فترة من الزمن ثم اقتربت منه ومدت يدها، لكنه رفض الإمساك بها لأنها تعتبر حيوانا بريا متوحشا ومن المحتمل أن تسبب له ضررا.

ويعمل برابهاكان في مؤسسة "Borneo Orangutan Survival Foundation" الإندونيسية، وهي منظمة غير ربحية تهدف لحماية أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض.

وتتولى المؤسسة، التي تضم 400 موظف، رعاية ما يقرب من 650 من حيوانات الغابة.

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#قرد

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