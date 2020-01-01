  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الرويشد يحذف كاظم الساهر ورابح صقر من جروب "الوتساب"

الأحد 09 فبراير 2020 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرويشد يحذف كاظم الساهر ورابح صقر من جروب "الوتساب"


وكالات / سما /

حل الفنان الكويتي عبدالله الرويشد ضيفاً على الموسم الجديد من برنامج "كاربول كاريوكي"، مع الإعلامي السعودي هشام الهويش قناة "اس بي سي" السعودية.

وتحدث الرويشد​ عن موضوع شنبه الذي اشتهر به منذ إنطلاقته الفنية منذ 30 عاماً، ورفض أن يحلقه أو أن يتخيل نفسه من دونه، وقال إنه عندما خفف منه تعب نفسياً، مؤكداً أنه لا يمكن أن يتخلى عنه لأنه "عبدالله شنب".

ورداً على سؤال عما إذا طلب منه أن ينشئ مجموعة من خلال تطبيق "واتساب"، من يدخل فيها من الفنانين، إختار الرويشد الفنانين فايز السعيد وماجد المهندس و​رابح صقر​ و​كاظم الساهر​ وأحلام ونوال الكويتية وأصالة وحسين الجسمي، وعندما طلب منه هشام أن يخرج إثنين من المجموعة، إختار رابح صقر وكاظم الساهر مُبرراً أنهما قليلي الكلام: "كاظم ما يسولف".

#عبدالله الرويشد #رابح صقر #كاظم الساهر

الأكثر قراءة اليوم

تقرير إسرائيلي يكشف تفاصيل تهريب الصواريخ لغزة وتطويرها وعمليات تجريبها وإطلاقها

"التربية والتعليم" توضح طبيعة دوام المدارس غداً في الضفة وغزة

فتوح يتحدث عن سبب زيارة غزة ويؤكد طلبنا من حماس أن يكون هناك لقاء بيننا وننتظر جوابهم

الوفد المصري يصل غزة هذا الاسبوع.. قناة عبرية: البالونات المتفجرة تجبر الوسطاء بالتدخل

هآرتس: عملية عسكرية في غزة خطرها أكبر من فوائدها المتوقعة.. ونتنياهو يتجاهل الوضع بالقطاع!

ما علاقة غزة؟.. هآرتس: لهذا السبب.. لقاء البرهان بنتنياهو إنجاز سياسي كبير

غانتس يتوعد نتنياهو: سأكشف فضيحة القضية 5000 غداً الساعة الثامنة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يعلن الاستعداد لشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة

مسؤول: الرئيس عباس "قلق" من عدم سماح إسرائيل له بالرجوع إلى الضفة إذا زار غزة

20200209092436

مجلس الأمن : شطب إدانة "صفقة القرن" والتراجع عن المؤتمر الدولي

جنرالات إسرائيليون يحذرون من اشتعال الضفة ردا على صفقة القرن

الاحتلال يبدأ تنفيذ قرار منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم