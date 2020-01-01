الرويشد يحذف كاظم الساهر ورابح صقر من جروب "الوتساب"

وكالات / سما /

حل الفنان الكويتي عبدالله الرويشد ضيفاً على الموسم الجديد من برنامج "كاربول كاريوكي"، مع الإعلامي السعودي هشام الهويش قناة "اس بي سي" السعودية.

وتحدث الرويشد​ عن موضوع شنبه الذي اشتهر به منذ إنطلاقته الفنية منذ 30 عاماً، ورفض أن يحلقه أو أن يتخيل نفسه من دونه، وقال إنه عندما خفف منه تعب نفسياً، مؤكداً أنه لا يمكن أن يتخلى عنه لأنه "عبدالله شنب".

ورداً على سؤال عما إذا طلب منه أن ينشئ مجموعة من خلال تطبيق "واتساب"، من يدخل فيها من الفنانين، إختار الرويشد الفنانين فايز السعيد وماجد المهندس و​رابح صقر​ و​كاظم الساهر​ وأحلام ونوال الكويتية وأصالة وحسين الجسمي، وعندما طلب منه هشام أن يخرج إثنين من المجموعة، إختار رابح صقر وكاظم الساهر مُبرراً أنهما قليلي الكلام: "كاظم ما يسولف".