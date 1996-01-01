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غوتيريش يدعو لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

الأحد 09 فبراير 2020 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش يدعو لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب


وكالات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إسقاط اسم السودان من قائمة الدول الراعية "للإرهاب".
وفي تصريح أدلى به في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش قمة للاتحاد الإفريقي ستنطلق الأحد، أكد غوتيريش ضرورة إيجاد آلية عمل دولية للتعاون مع إفريقيا في مواجهة الإرهاب المتمدد في القارة.
وشدد على أن المنظمة الأممية وجميع وكالاتها تدعم تنمية وازدهار القارة السمراء، مشيرا إلى وجود حاجة ملحة لقوة إفريقية لمحاربة "الإرهاب" وتعزيز السلم والأمن تحت البند السابع من لوائح مجلس الأمن الدولي.
يذكر أن الولايات المتحدة أدرجت السودان في قائمتها للدول الراعية للإرهاب في أغسطس 1993 بسبب استضافة الخرطوم لمؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي كان مقيما في السودان بين عامي 1992 و1996.
وتأمل حكومة المرحلة الانتقالية في السودان عقب الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي، برفع اسم البلاد من القائمة التي دخلت فيها بسبب سياسات النظام السابق وتحسين وضعها الاقتصادي.


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