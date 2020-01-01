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أبو مرزوق يدعو لدعم الاقتصاد الوطني لتحقيق الانفصال عن الاحتلال

الأحد 09 فبراير 2020 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق يدعو لدعم الاقتصاد الوطني لتحقيق الانفصال عن الاحتلال


غزة / سما /

 دعا موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأحد، إلى دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني لتحقيق الفصل الاقتصادي عن الاحتلال.

ولفت أبو مرزوق في تغريدة له عبر حسابه في تويتر، إلى أن قدرة السلطة الفلسطينية للخروج من اتفاقية باريس التي وصفها بـ "الكارثية"، تبقى محدودة في تحقيق الانفصال الاقتصادي عن الاحتلال.

وقال "هذا يقتضي العمل على تعزيز دور أهلنا في الضفة والقطاع، وقدرتهم على تحقيق ذلك من خلال تعزيز ثقافة المقاومة الشاملة، ودعم الاقتصاد الوطني".

وكانت الحكومة الفلسطينية قررت وقف استيراد عدد من المنتجات الإسرائيلية، فيما ردت حكومة الاحتلال بمنع تصدير أي منتجات زراعية فلسطينية.

وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في أكثر من تصريح سابقًا أن الحكومة مصرة على الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال وأن لديها خطة بدأت تنفذها بهذا الشأن.


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