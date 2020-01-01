تحرش واغتصاب.. بالصور: اعتقال حاخام إسرائيلي احتال على مرضى السرطان بالقدس

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح الأحد، الحاخام، اليعازر بيرلاند، بعد اتهامه بارتكاب جرائم جنسية واستغلال المرضى من أجل الربح المادي، بالإضافة إلى التهرب الضريبي.



وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد تم القبض على بيرلاند البالغ من العمر 83 عامًا من حي "ميا شعاريم" في القدس مع زوجته وأعضاء آخرين رفيعي المستوى في طائفة "شوفو بونيم" الأرثوذكسية المتطرفة.



ويجري التحقيق مع الحاخام منذ فترة بعد توجيه تهمة الاحتيال له، حيث قيل إنه طلب من مريضة بالسرطان عدم القيام بالعلاج الطبي في المستشفى، واللجوء له مقابل المال ليجعلها تعيش.



وقبل أعوام، أبلغت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن حادث مفاده "أن أحد تلاميذ بيرلاند شاهده في المنزل وهو يقف بجانب امرأة عارية، وأعرب مؤيدوه عن غضبهم إزاء التقرير، وتم في وقت لاحق مهاجمة الشخص الذي سرب القصة إلى وسائل الإعلام.



وبيرلاند حاخام يهودي أرثوذكسي إسرائيلي ينتمي إلى حركة "بريسلوف هاسيديك" في إسرائيل، قام بإرشاد وتوجيه عشرات الآلاف من اليهود من خلفيات علمانية للتقرب من مسار التوراة، وهو عضو في منظمة "Vaad Olami D'Chasedai Breslov"، وينظر البعض إلى الحركة على أنها طائفة.