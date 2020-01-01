أولمرت: عباس شريك حقيقي للمفاوضات ونتنياهو لا يريد السلام

القدس المحتلة / سما /

قال إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، اليوم الأحد، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو الشريك الحقيقي والوحيد الموجود حاليًا والذي يمكن التفاوض معه.

واتهم أولمرت، في مقابلة مع استديو البث المباشر لموقع يديعوت أحرونوت، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي بأنه لا يريد السلام، وأنه يعارض خطة السلام الأميركية المسماة "صفقة القرن".

وأضاف "نتنياهو، وجميع شركائه يعارضون حل الدولتين" نافيًا أولمرت أنه يشن معركة ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب كما يدعي نتنياهو في تصريحاته.

ونفى أولمرت، الاتهامات التي وجهها له نتنياهو بأنه يعمل مستشارًا لمنافسه بيني غانتس قائلًا "لست مستشارًا أو مسؤولًا عن أي منصب، أنا فقط مسؤول عن أفعالي".