  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السفير الأميركي يحذر نتنياهو من أي خطوة إحادية الجانب لفرض السيادة

الأحد 09 فبراير 2020 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الأميركي يحذر نتنياهو من أي خطوة إحادية الجانب لفرض السيادة


القدس المحتلة / سما /

حذر السفير الأميركي ديفيد فريدمان، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أي خطوة إحادية الجانب بشأن فرض السيادة وترسيم خرائط الحدود.

جاء ذلك في تغريدات عبر تويتر نشرها فريدمان عبر حسابه، بعد ساعات من تصريحات نتنياهو الليلة الماضية أنه تم البدء بترسيم الحدود عبر الخرائط وفق ما تنص عليه خطة السلام الأميركية "صفقة القرن".

وقال فريدمان، إن عملية رسم الخرائط ستتم من قبل لجنة إسرائيلية - أميركية مشتركة. مضيفًا "إن أي إجراء من جانب واحد قبل انتهاء عمل اللجنة يهدد خطة السلام والاعتراف الأميركي". في إشارة لاعترافه بالخطوة الإسرائيلية المنفردة ومحاولة فرض السيادة.

وأشار إلى أن تطبيق السيادة سيكون وفق الخطة التي تم الإعلان عنها بعد 3 سنوات من المشاورات الوثيقة بين نتنياهو والرئيس دونالد ترمب، وكبار المسؤولين.


الأكثر قراءة اليوم

تقرير إسرائيلي يكشف تفاصيل تهريب الصواريخ لغزة وتطويرها وعمليات تجريبها وإطلاقها

"التربية والتعليم" توضح طبيعة دوام المدارس غداً في الضفة وغزة

فتوح يتحدث عن سبب زيارة غزة ويؤكد طلبنا من حماس أن يكون هناك لقاء بيننا وننتظر جوابهم

هآرتس: عملية عسكرية في غزة خطرها أكبر من فوائدها المتوقعة.. ونتنياهو يتجاهل الوضع بالقطاع!

الوفد المصري يصل غزة هذا الاسبوع.. قناة عبرية: البالونات المتفجرة تجبر الوسطاء بالتدخل

ما علاقة غزة؟.. هآرتس: لهذا السبب.. لقاء البرهان بنتنياهو إنجاز سياسي كبير

فيديو : ماذا فعل مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي بـ "صفقة القرن"؟

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يعلن الاستعداد لشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة

مسؤول: الرئيس عباس "قلق" من عدم سماح إسرائيل له بالرجوع إلى الضفة إذا زار غزة

20200209092436

مجلس الأمن : شطب إدانة "صفقة القرن" والتراجع عن المؤتمر الدولي

جنرالات إسرائيليون يحذرون من اشتعال الضفة ردا على صفقة القرن

الاحتلال يبدأ تنفيذ قرار منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم